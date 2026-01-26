中評關注：鄭麗文談大陸是親人　藍路線更廣

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文28日在中常會上強調，國、共兩黨將於2月2日至4日在北京開啟時隔9年後的國共交流平台，這是開啟和平的第一步。她比喻，美國曾是台灣的恩人，但大陸是我們的親人，來定調美台和兩岸關係。



尤其是後者，有讓藍營的兩岸路線除了九二共識、反對“台獨”外，更加上類似兩岸一家親的概念，從一家人的角度出發，讓藍營的兩岸路線更廣，也可因應未來選戰時，降低政治性的功能。而這樣的操作，似乎也可看出鄭麗文真有意在兩岸破冰、和解這條路上大展拳腳，將國民黨的角色發揮到極致，至於能達到何種程度的效果，值得後續觀察。



這次的國共兩黨智庫對接交流，是國共平台在中斷近九年後，再度恢復制度化接觸，對藍營兩岸路線具重大意義。更受關注的是，鄭麗文訪陸行程時間點會落在何時，以及她是否有可能和中共領導人會面。



鄭麗文談及兩岸與美台關係時，提出“美國曾是恩人，大陸則是親人”的說法。這樣的比喻，並非傳統國民黨論述中常見的政治語言，而是刻意將兩岸關係拉回到情感與歷史連結層次，也讓藍營既有的兩岸框架出現延伸空間。此番定調是在既有基礎上，加入較為柔性的社會語言，也更直白易懂。



從實際操作來看，這次重啟的是智庫層級交流，而非過去高度政治化的國共論壇，議題聚焦經貿、產業、科技與觀光等面向。這樣的安排，帶有降溫與避開敏感政治考量，試圖讓這場交流，成為更容易被台灣社會接受的互動形式。