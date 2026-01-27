中評關注：綠高雄整合不易　還有延長賽要打

有意參選高雄市議員的張以理28日掛上與蕭美琴的合體看板。（圖：張以理提供） 中評社高雄1月29日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選由綠委賴瑞隆勝出，外界關注綠營整合是否順利。不過高雄綠營兩大陣營湧言會與新潮流菊系，農曆年後還有議員初選要對壘，各派系新人正在力拼初選過關，各選區有機會上演“湧菊之戰”，還要打延長賽，氛圍持續對壘中。



有意參加高雄市議員左營、楠梓選區初選的張以理28日掛上與蕭美琴的合體看板，來替自己造勢引起話題。同時也是蕭美琴首度為地方議員站台的選舉看板。而綠委邱議瑩也現身到場力挺張以理，邱也是取得蕭美琴同意使用肖像的幕後推手。



雖然民進黨縣市首長初選有“禁大咖條款”，亦即不得使用賴清德、蕭美琴、“行政院長”卓榮泰以及選對會相關成員的肖像文宣等，不過議員初選只要徵得當事人同意就可使用，等於鬆綁該條款。



這件事表面上雖然只是民進黨議員初選的競爭，但是背後也代表著一場“湧菊之戰”（湧言會與新潮流菊系）的派系競爭，更可說是高雄市長初選後的另一場延長賽，也是綠營為何在高雄初選結束後，無法立即順利整合的原因。



第一，這次民進黨高雄市長初選，新潮流菊系的綠委賴瑞隆在差距很小之下，驚險勝過湧言會、英系、民進黨籍高雄市長陳其邁全力支持的綠委邱議瑩。所以，角色很關鍵的邱議瑩，去找來有濃厚英系色彩的蕭美琴幫忙掛看板，耐人尋味。



第二，民進黨在高雄市議員第四選區（左營、楠梓）初選競爭激烈，目前7搶4。由於新潮流菊系李柏毅選上“立委”後，綠營有1席議員空間，成為新人角逐的選區，新人部分湧言會有張以理，菊系則有尹立、黃偵琳要選，是“湧菊”激戰的代表選區。

