“萬國來朝”再現？曾偉峯析中等強國新道路

曾偉峯接受中評社專訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月29日電（記者 俞敦平）隨著加拿大總理卡尼（Mark Carney）於達沃斯世界經濟論壇（WEF）提出“中等強國新道路”論述，主張在美中競爭格局下尋求戰略自主，國際外交圈自2026年1月起掀起一波顯著的“訪華熱潮”。包括韓國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、烏拉圭及英國等國領袖，無視美方壓力相繼造訪北京。國立政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯接受中評社專訪時深入剖析，指出這股“萬國來朝”的現象並非偶然，而是美國內部社會結構失衡所引發的地緣政治反噬。



曾偉峯認為，雖然美國在金融與科技領域仍宰制全球，但國內貧富差距的惡化導致了底層階級的憤怒，進而具象化為特朗普主義的保護壁壘與孤立傾向。這迫使過往盟友在面臨“被索取”與“主權威脅”的雙重壓力下，必須轉向現實主義，透過與中國的接觸來建立生存避險的戰略槓桿。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心副研究員兼國際合作事務統籌長。



2026年初，全球外交場域出現顯著的板塊移動。加拿大總理卡尼在WEF演說中公開倡議“中等強國新道路”，呼籲具備一定實力的國家不應在中美對抗中被迫選邊，而應尋求符合自身利益的獨立路線。此論述迅速獲得國際共鳴，並具體化為一連串的外交行動。自1月起，包含韓國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、烏拉圭及英國等國政要，不約而同地啟動訪華行程，尋求與中國建立更緊密的經貿連結或重啟對話。這種各國政要絡繹於途的景象，被形容為再現了“萬國來朝”的氛圍。與此同時，美國總統特朗普對此反應激烈，除揚言對加拿大加徵100%關稅並戲稱“卡尼州長”外，也藉著國會沒通過貿易協定將韓國關稅提升至25%，但仍然沒有阻止各國領袖訪華的意願。此外，美方近期在委內瑞拉採取的軍事強硬手段，更加深了盟國對於美國單邊主義可能危及自身主權的焦慮。



曾偉峯首先指出，當前中等強國的集體轉向，不能僅視為對特朗普關稅戰的膝反射，其深層邏輯源於美國數十年來全球化路徑所積累的內部結構性失衡。

