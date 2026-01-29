陳世凱：預算未過　兩千元“國旅補助”無法用

台“交通部長”陳世凱。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月28日電(記者 俞敦平)台“交通部長”陳世凱今日於“立法院”受訪時表示，原定於今年四月上路的平日“國旅”住宿補助計劃，受限於“中央政府”總預算在“立法院”卡關，目前確定無法如期支應。該計劃原訂每人最高可領取2000元補助，旨在提振四月至六月的旅遊淡季。陳世凱強調，若預算未過，這筆經費將無法動支，民眾期待的平日旅遊“小確幸”恐將落空。



此外，針對環團要求就高鐵南延屏東案進行大辯論，陳世凱則定調將採“務實延伸”，強調相關數據皆由鐵道局專業團隊評估，經得起考驗，不需流於形式上的辯論。



為扭轉台灣人瘋出境、“國旅”卻乏人問津的“觀光逆差”現象，“交通部”“觀光署”原規劃於2026年投入約20億元預算，推出五大振興措施。其中最受矚目的便是“平日住宿補貼”，鎖定四月至六月的傳統“國旅”淡季，避開七、八月暑假人潮。方案設計鼓勵民眾在週日至週四出遊，入住第一晚補助800元，若續住第二晚則加碼補助1,200元，合計最高補助2,000元。然而，隨著政府總預算案在“立法院”陷入僵局，這項原訂春季上路的觀光利多政策，如今面臨無米之炊的窘境。



媒體詢問總預算卡關是否衝擊“觀光署”日前拋出的“國旅”利多？陳世凱指出，“交通部”原先規劃的“國旅”補助方案，明確設定了“第一天800元、第二天1200元”的階梯式補貼，兩天加總2000元的額度，目標就是鎖定民眾平日的旅遊需求。



陳世凱解釋，四月到六月向來是島內旅遊相對較淡的季節，“國旅”業者對於這筆預算普遍抱持高度期待。“交通部”原本希望能透過這筆預算，協助台灣的旅宿與觀光業者度過淡季，同時也能提供民眾平日出遊的機會與生活中的“小確幸”。但他表示，在總預算沒有通過的狀況下，這筆預算大概無法支應，也無法使用；對於要暢旺或提振“國旅”而言，這筆預算相當重要，如今卻因預算程序而動彈不得。