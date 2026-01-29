台中等十大賣壓區曝光　近2年才能全賣掉

台中隨處可見新建案興建中。（中評社 資料照） 中評社台北1月29日電／房市買氣持續低迷、賣壓居高不下，全台十大賣壓區最新排行出爐。根據樂居網截至1月28日資料顯示，台中北屯區以9112戶的待售量居冠，成為全台待售戶數最多的行政區，緊追在後的則是台中西屯區7432戶，以及桃園中壢區7301戶；十大賣壓區中，至少都有4000戶以上待售，台中就占了四區，成為目前房市重災區。



根據《工商時報》報導，觀察這波賣壓高漲的背後，核心問題仍是供需失衡，從這些區域去年的買賣移轉件數推估，如果要去化目前的待售量，可能都花費近1年，甚至逼近2年的時間才能完全去化，屋主的售屋等待煎熬期相當長。



以台中北屯區為例，去年建物買賣移轉量雖不低，但若以現有成交速度推算，光要消化目前待售量，最快也需要約19個月的時間；台中西屯區與北區甚至可能長達20至22個月，換句話說，屋主若不降價，等待成交的煎熬恐將接近兩年。



除了供需不平衡外，銀行貸款條件收緊也是目前抑制買氣的重要因素，銀行限貸與央行信用管制持續影響購屋族的負擔能力，部分區域屋主雖然想出售，但買方因貸款成數不足或利率偏高而暫緩出手，使得成交難以快速落地，尤其在高總價的台中重點區域，首購與換屋族群更容易受貸款限制影響，使得市場去化速度放緩。



目前在賣壓高漲的情況下，觀察市場可發現，屋主與建商的讓利行為確實正在逐步增加，也成為市場觀察焦點。如今許多建商或屋主開始採取降價、送裝潢、免管理費或贈車位等策略，期望促進成交，但這類操作多屬個案或局部區域的調整，價格調整幅度也不一致，對整體賣壓的快速消化助益仍有限。



此外，從地區分布來看，台中市四個行政區進入十大賣壓區，凸顯了地方供給量過高、購屋需求不足的結構性問題；桃園與新北的部分行政區也呈現類似情況。短期內若沒有新話題、政策利多、新增就業或人口流入刺激，這些賣壓區的去化速度估計仍將偏慢。



目前全台十大賣壓區的情況主要有三大特徵，一是供需失衡，成交速度跟不上待售量；二是銀行貸款門檻對買氣形成掣肘；三是屋主與建商被迫讓利，成交才可能出現。因此，對於想進場的自住族，目前選擇在賣壓高、讓利明顯的區域，時時關注觀察成交動態，是進場的最佳策略；對屋主而言，適度調整價格與成交條件，才能縮短售屋等待期。