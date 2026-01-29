羅智強轟綠色價值海鯤翻倍　黑熊成接案天才

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月29日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今日受訪時針對多項政府預算與司法爭議火力全開。他聚焦於自造潛艦海鯤號高昂造價與延宕進度，譏諷凡經過“綠營之手”價格翻倍便是常態，這就是所謂的“綠色價值”。



同時，針對“客委會”疑似名目不符補助黑熊學院活動，羅智強形容黑熊學院是民進黨執政下的“接案天才”，質疑納稅錢遭巧立名目輸送給特定團體。對於涉貪的前台鹽綠能董事長陳啟昱確定獲交保，他則感嘆“黨證無敵”，痛批政府對“綠友友”的呵護已讓台灣基本價值蕩然無存。



台灣自造潛艦首艘原型艦“海鯤號”歷經漫長的泊港測試與裝備調校，終於在今日展開關鍵的首次潛航測試，然而其高達五百億元的原型艦造價與後續龐大的維保預算，對比日本同級潛艦造價，始終是在野黨質疑焦點。



另一方面，國民黨籍高雄市議員邱于軒近日揭露“客委會”一筆名為書展的補助款，實際執行現場卻是“黑熊學院”主導的民防園遊會，引發預算名目與實際內容不符的爭議。



此外，涉入台鹽綠能掏空弊案的前董事長陳啟昱，台南高分院昨日駁回檢方抗告，維持地院裁定，確定陳啟昱能以鉅額交保金返家過年，接連的事件引爆在野黨對政府財政紀律與司法公平性的強烈抨擊。