羅智強：修衛廣法斬NCC黑手　勢在必行

中評社台北1月29日電（記者 俞敦平）中國國民黨"立法院"黨團書記長羅智強今日受訪時強調《衛星廣播電視法》修法勢在必行，旨在捍衛新聞自由，防止通訊傳播委員會（NCC）淪為政治打手。



針對“行政院長”卓榮泰呼籲朝野協商總預算，羅智強反譏卓榮泰如電影角色的“方唐鏡”反覆無常，並指控“行政院”刻意阻擋民生預算動支以造謠抹黑。



對於“總統府”批准台“監察院長”陳菊請辭，他雖表祝福，卻也痛批“監察院長”能請假一年證明該院已無功能，根本是“廢物院”，送給執政黨“不可思議”四字箴言。



國民黨團近期力推《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，主張將“捍衛新聞自由”入法，並限縮主管機關NCC對新聞台的裁量權，該案目前已送院會處理。與此同時，2026年度政府總預算案因朝野無共識持續卡關，“行政院長”卓榮泰日前喊話盼春節前“坐下來談”，但雙方對於新興計劃與延續性預算的動支權限仍各執一詞。人事方面，府昨日正式發布“總統”令，准予因健康因素請假逾一年的“監察院長”陳菊辭職。



羅智強表示，此次修法的核心在於將捍衛新聞自由的價值寫入立法目的，以對抗政府可能濫用權力箝制言論。他指出，過去一段時間通訊傳播委員會的作為，讓人質疑其已成為執政黨打擊異己的工具，透過封殺或關閉新聞台來控制輿論。羅智強強調，修法是為了給予新聞從業人員最大的保障，不讓政府的黑手任意介入，這本應是新聞自由的重要里程碑，但他遺憾民進黨團對此採取全盤反對的態度。



針對總預算僵局，羅智強將“行政院長”卓榮泰比喻為電影中的“方唐鏡”，一下挑釁喊著“來打我、來“倒閣”，一下又放低姿態說要“坐下來談”，反覆態度讓人無所適從。對於“行政院”聲稱T－PASS通勤月票、生育津貼等民生預算將斷炊，羅智強反駁這是“行政院”在造謠。他引用《預算法》第五十四條指出，延續性計劃本就可依法動支，在野黨甚至提案同意動支，反倒是民進黨一路阻擋。他認為卓榮泰並不在乎民生，只是拿民生當作造謠的借口，若真有誠意協商，就應先承諾停止阻擋民生預算的動支提案，不要說一套做一套。



對於“監察院”人事，羅智強雖對陳菊的健康狀況表達祝福，但也對“監察院長”職位能“請假一年”感到不可思議。他指出，這種處理方式不僅陷陳菊於不義，讓社會大眾議論紛紛，更實質證明了即便院長長期缺席，“監察院”依然運作如常，恰恰印證該機關是個“廢物院”。對於民進黨政府讓“憲政”機關首長長期請假的做法，他只能送出“不可思議”四個字來形容。