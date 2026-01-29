新北市長選戰若三強　吳子嘉斷言蘇巧慧當選

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北1月29日電／根據《美麗島電子報》日前公布最新的新北市長民調顯示，若是三強鼎立，中國國民黨籍台北市副市長李四川以34.2%，領先民進黨籍“立委”蘇巧慧的32.7%、台灣民眾黨主席黃國昌的15.4%；李四川、蘇巧慧差距僅1.5個百分點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日在網路節目指出，新北市長選舉最大的問題是三強鼎立，黃國昌若是參選，新北市一定是蘇巧慧當選。所以黃國昌才是這一局的關鍵人物，還有一個更重要的人物，就是民眾黨前主席柯文哲。



針對新北市長選戰，吳子嘉28日在網路節目《董事長開講》表示，最大的問題是三強鼎立，在三強鼎立的情況下，李四川的優勢只剩下1%到2%，也就是說，若三強鼎立，黃國昌出面參選，新北市長一定是蘇巧慧當選。所以黃國昌才是這一局的關鍵人物，黃國昌講得很客氣，但他是年輕票第一名。



吳子嘉說，還有一個更重要的人物是民眾黨前主席柯文哲，民眾黨真正的老大，就是柯文哲，若柯文哲反藍白合，他這個態度若堅持到底，黃國昌搞個3個月，蘇巧慧民調就上來了，李四川的選情就掛掉了。因此，吳子嘉認為，國民黨一定要尊重黃國昌的存在。



另針對國民黨中常委、新北市議員林金結28日在中常會提案授權黨主席鄭麗文逕自決定徵召人選，但被婉拒。吳子嘉覺得，林金結的提案，對新北市長侯友宜是不尊敬的，好好講就好了。