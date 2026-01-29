沈政男析台中江啟臣勝出　賴怎不派他選？

沈政男說，2026台中市長選舉可以確定，江啟臣會贏綠委何欣純15%以上。（照片：沈政男YouTube） 中評社台北1月29日電／2026台中市長選舉，民進黨確定由“立委”何欣純參選，中國國民黨人選尚未確定，“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔皆有意參選。精神科醫師沈政男28日在YouTube發文表示，台中市長選戰現在就能確定，江啟臣會贏何欣純15個百分點以上。他也點出何欣純的最大問題在於知名度，“民進黨讓蔡其昌出戰，應該贏面會大一些”。



沈政男表示，台中市長選舉，今年若由江啟臣對上何欣純，最新的《TVBS》與《美麗島電子報》民調都顯示，非常剛好，江啟臣都領先何欣純15個百分點。何欣純稱比起先前民調，已有進步，尤其年輕人支持度比較高，其實這是因為上次《TVBS》民調的時候，民進黨支持者保留答案的比例比較高，因為時間還早，而年輕人支持民進黨多於支持國民黨。



沈政男指出，何欣純的問題在於知名度，不要說不如前幾屆的林佳龍，也不如上一屆的蔡其昌，光是這部分就難以追上江啟臣了，不少台中市民對她根本不熟。以選票結構來看，台中市的藍白板塊大於綠營，中立選民也比較支持江啟臣，加總起來就贏15%。何欣純在年輕人的支持度高於江啟臣，跟國民黨在年輕人的支持度較低有關。



沈政男說，這就不免讓人想起，為什麼民進黨不讓蔡其昌選台中市長？應該贏面會大一些。“就因為賴清德這一句話：我需要你留在中央幫我的忙”，這完全是錯誤判斷，這應該是賴清德操盤這次的六都選舉，所犯下的最大錯誤。