董智森：賴清德怕蔡英文復出　氛圍不同了

媒體人董智森。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北1月29日電／前“立委”蔡正元近日指出，蔡英文雖卸任仍維持影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，屆時恐上演“蔡英文對賴清德2.0”局面。媒體人董智森表示，從想想論壇重開，司改會、前“行政院政務委員”張景森等人出來開砲，感覺出氛圍不同了，賴清德害怕蔡英文，所以2026要一把抓。



董智森28日在政論節目《新聞大白話》中表示，其實賴清德現在心裡非常害怕，所以他語無倫次，包括霍諾德成功攀登台北101，朝野都鼓掌，衹有賴清德淡淡地講那些話，什麼“幕後英雄”，讓人覺得奇怪。你的幕僚真的那麼差嗎？



“所以賴清德很害怕，賴清德害怕什麼？賴清德很害怕蔡英文！”董智森強調，大罷免是一個分水嶺，你被人家看破手腳了，怎麼會32比0這麼慘？那些跟你拍胸脯保證的，至少幾席？沒有，一席都沒有被罷掉！所以都被看破手腳了，每天去相信沈伯洋那些人。



董智森指出，所以大罷免之後，賴清德就很害怕，因為蔡英文每天出來鼓動，想想論壇又開張了，過去很多不講話的、蔡英文的人馬出來了，張景森講最多，李文忠也出來對軍事有一些講法了。最近大家看到有些氛圍不一樣了，“司改會出來罵了！”



董智森提到，司改會是多親民進黨的？現在出來譴責：你們（司法檢調）怎麼可以洩密（給綠媒）？過去柯文哲案洩密不講話，馬英九案洩密也不講話，現在中天記者被抓就出來講話？司改會有一個成員羅秉成，就是以前蘇貞昌當“行政院長”時的發言人。



董智森表示，所以可以看到賴清德是太害怕了，2018年國民黨大贏15縣市，韓國瑜當選高雄市長，那時賴清德就去挑戰蔡英文。現在他已經發現了，好像有這個氛圍？有4分之3的縣市都打算用徵召的，賴就是一定要用他的人選，不然不能放心。