柯文哲：兩個太陽也可合作　每人做擅長的

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月29日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨28日布達一級主管人事命令，前黨主席柯文哲接任“國家治理學院”院長，引發外界討論柯文哲是否將重掌民眾黨大權。柯文哲29日接受媒體聯訪回應，他很想開辦台灣的松下政經塾，怎麼招募黨員，訓練黨員成為公職人員，這是他很想要做的事。“這個故事就這麼簡單，不要想太多！”



至於外界傳言黨內將出現“兩個太陽”，是否會影響藍白合？柯文哲表示，“你們為什麼認為有兩個太陽的問題？兩個太陽也可以合作，每個人做自己擅長、喜歡的事情就好。他舉例，自己每次看到法律條文就想打瞌睡，身為外科醫師，看法律文字覺得很煩，但黃國昌對那方面有興趣，所以就分工合作，“立法院”的事就交給黃國昌處理。自己以後就去南部發展辦訓練班，有時候說“藍白合”，也可以變“藍白分”，分是分工合作，每個人做擅長、喜歡的事這樣就好。



柯文哲29日參加第五屆“眾智成城”碩博士論文獎啟動記者會，會前接受媒體聯訪。



松下政經塾，由日本實業家松下幸之助於1979年創立的私人教育機構，總部位於東京。目標在於教育出日本政治及財經界的領袖人物，對日本現代政治有很大的影響力。



柯文哲表示，他以前常常講要開辦台灣的松下政經塾，從招募、訓練黨員成為公職人員，這是他很想要做的事，所以黃國昌提及這件事的時候，自己認為不錯、可以接任，“這個故事就這麼簡單，不要想太多！”



被問到“監察院長”陳菊請假長達一年是否太久，柯文哲回應，事務官有請假規定，但是政務官沒有。凡事不要以個案處理，從個案當中建立通則，建立法律。從陳菊這個案子，建立政務官的權利義務法案這是合理的。



被追問誰是“監察院長”的適合接任人選，柯文哲答，他主張“監察院”乾脆廢掉算了，這次總預算乾脆把“監察院”預算都廢掉。不一定要修改“憲法”，要修改“憲法”沒有那麼容易，先形成不成文的慣例。世界大多數國家都是三權分立，我們就不要搞五權分立的奇怪制度。