賴瑞隆透露陳菊短期難以復原　但仍關心政局

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月29日電(記者 俞敦平)民進黨高雄市長參選人、綠委賴瑞隆今日於“立法院”受訪表示，“監察院長”陳菊因前年二度中風，健康狀況短時間難以復原，已獲賴清德勉予同意請辭。賴瑞隆說，為平息外界對其“掛名領薪”的非議，陳菊在復健期間已捐出約470萬元薪資。



值得注意的是，身為陳菊嫡系子弟兵的賴瑞隆說，為了讓老長官專心靜養，自己也已超過一年未曾前往探視，僅知陳菊仍透過平板電腦關心政局。他呼籲在野黨停止對這位美麗島世代民主前輩的攻擊，讓她能平靜休養。



“監察院長”陳菊因中風已請假逾一年，在野黨“立委”多次質疑“監察院”運作效能，甚至要求其下台。



對此，賴瑞隆表示，陳菊早已萌生退意，曾多次向賴清德請辭，但考量到當前“立法院”朝野對立嚴重，新任“監察院”正副院長及“監委”的人事同意權案恐難以過關，府方一度極力慰留，盼其身體好轉後能重掌“監察院”。然而，隨著健康恢復進度不如預期，加上外界政治攻防未歇，這項人事異動最終通過。



賴瑞隆受訪時還原請辭始末，指出陳菊在前年發生二度中風，所幸當時人就在醫院，得以立即處置。儘管陳菊心繫國政，但擔憂個人健康影響“監察院”職務，因此多次向賴清德請辭。賴清德原先考量“立法院”政治生態，新的人事案通過並非易事，希望陳菊修養後能回到“監院”，但面對國民黨與民眾黨持續不斷的非議，以及身體無法在短期內完全復原的現實，陳菊最終再次堅決請辭，賴清德才勉予同意。