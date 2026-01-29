代孕合法換軍購？柯文哲：希望台灣正常前進

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月29日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨前主席柯文哲日前自曝與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘見面，有談到《人工生殖法》換軍購。柯文哲29日接受媒體聯訪表示，自己是來幫忙處理，結果變成柯文哲在做什麼密室政治交換。不要每件事情都把人家想得很壞，都要做壞事，“我是希望台灣可以正常地往前動，OK？”



柯文哲今日出席第五屆“眾智成城”博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前受訪時做以上表示。



柯文哲25日出席在高雄駁二碼頭舉辦的“青年論壇”談到和柯建銘見面時，柯文哲主動告訴對方，只要綠營支持《人工生殖法》過關，“你那個總預算、軍購案我來處理”。



柯文哲表示，這就是認知作戰，你去看他那天直播是怎麼講的，不管“總預算、軍購案”卡住，這個國家就僵在那裡，雙方就好像意氣之爭。他常說權力大的整合權力小的容易，大的整合小的比較容易，小的整合大的困難。



柯文哲答，台灣的一切就在賴清德的一念之間，自從他交保以後，政治就陷入僵局，這個不是應該解決嗎？他那天在駁二怎麼講的，說他來處理，結果晚上名嘴就說，“柯文哲拿女人子宮交換總預算。”



柯文哲指出，我們總是要正常運作，這個僵局不是辦法，有沒有什麼可以彼此討論的起點。他的好意是這樣，結果現在名嘴口中變成“柯文哲在做密室政治交換”。不要每一件事情都把人想得很壞，他是希望台灣可以正常地往前動。