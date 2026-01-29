張顯耀：對美關稅四不足　六成產業很憂慮

國民黨智庫執行長張顯耀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”今日針對台美關稅議題召開座談會，智庫執行長張顯耀表示，這次談判有四個不足，包括透明化不足、對外說明不足、對業界造成衝擊評估不足，以及政府政策方向不足，造成六成以上產業界產生憂慮，更造成產業成本風險增加、空洞化和產業外移。



台美關稅談判定案，台灣商品輸美關稅15%，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能轉移到美國。



“國政基金會”今天對此召開“關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險”座談會，由張顯耀主持，包括智庫副執行長、前“立委”吳怡玎，智庫研究員游士儀，政大經濟系教授、前“國發會主委”林祖嘉、前“行政院秘書長”薛香川和台大經濟系教授林建甫等人出席。



張顯耀在會中表示，受地緣政治與經貿角力影響，全球半導體供應鏈正加速重組。台灣身為先進製程核心，須在“回應美方布局”與“維繫本土優勢”間審慎權衡，以免陷入關稅壁壘與市場流失風險。此議題不僅攸關企業營運，更影響台灣長期競爭力，因此今天特邀專家剖析局勢，探討台灣在變局中如何確立定位，確保產業穩健發展。



張顯耀認為，美國總統特朗普這次藉關稅議題在全世界引發極大效應，但關稅是美國談判的籌碼，目的是讓關鍵產業到美國投資，讓核心技術轉移到美國，這才是美國談判的真正目的。