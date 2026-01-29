柯文哲：台灣一切困境賴清德要負最大責任

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月29日電（記者 莊亦軒）被追問“藍白分”，會不會從分工合作走向分手，台灣民眾黨創黨主席柯文哲29日受訪表示，藍營的朋友每個都很玻璃心，綠營的每個都見獵心喜。為什麼會有藍白合？藍白合不是賴清德造成的嗎？了不起賴清德加柯建銘，不然怎麼會有藍白合。台灣的一切困境，賴清德要負最大責任。



柯文哲指出，賴清德就把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦。



台灣民眾黨執行不分區“立委”“兩年條款。”，將有6名新任“立委”接棒。具備陸配身分的李貞秀能否順利就職受到矚目。柯文哲認為，這個問題已經困擾民眾黨快一年，應該要求陸委會、“內政部”明確訂定SOP。這很奇怪，邱垂正說要放棄中國大陸國籍才能當“立法委員”。要怎麼做？他說我不知道。



陸委會主委邱垂正28日接受專訪時表示，依“國籍法”規定，李貞秀必須於就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，邱垂正建議可以“努力一下”，不然李貞秀屆時就不能擔任公職。



柯文哲29日參加第五屆“眾智成城”碩博士論文獎啟動記者會，會前接受媒體聯訪。



柯文哲表示，一個陸配來台灣十年後領了身分證，到底他能不能從政，請政府明確講出流程圖該怎麼做。不要讓人想說我一年後要被解職了，每天也沒辦法專心工作。還是這才是民進黨的目的？



