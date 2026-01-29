賴清德赴台中拉抬何欣純　直攻盧秀燕本命區

賴清德到台中市拉抬民進黨市長參選人何欣純。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月29日電（記者 方敬為）賴清德今天到台中市跑行程，特別與民進黨籍市長參選人何欣純合體，兩人先到北屯區松竹寺拜廟，再一同赴山區關懷長者，賴清德稱讚何欣純問政認真，還說他2024大選也曾到松竹寺參拜，順利當選，相信何也能獲得觀音佛祖加持。何欣純則當場向賴清德討“紅包”，強調未來她若當選市長，“中央”、地方綠營執政沒有嫌隙，台中發展將越來越好！



賴清德29日到台中市拉抬何欣純，上午先到北屯區松竹寺拜廟，並在廟埕開講，吸引約200人到場響應，儼然小型造勢活動，賴清德向支持者大力推薦何欣純，現場群眾並高喊“何欣純凍蒜！”場面熱鬧。中午則赴北屯區大坑山區關懷長者。



由於北屯區是台中市人口規模最大的行政區，截至2025年底統計有約31.7萬人，加上北屯區是國民黨籍市長盧秀燕的本命區，選民結構偏藍，賴清德與何欣純在北屯區合體，補強弱勢選區的意味濃。



何欣純表示，台中市的發展長期受到“中央”資源挹注，今年底市長選舉，台中市民都希望能夠在民進黨政府的領導下，台中發展繼續大步向前，所以她若當選市長，與“中央”可望合作無間，替台中市爭取更多資源挹注。



何欣純當場向賴清德要“紅包”，她說，台中市還有許多社福與民生政策要推展，尤其大家引頸期盼的捷運路網建置，都要拜託“中央”多多幫忙，她希望未來賴清德繼續執政，她今年底當選台中市長，“中央”、地方綠營執政一定沒有任何嫌隙，能攜手合作，共創“欣欣向榮大台中”。



賴清德允諾持續協助大台中發展，也請民眾支持何欣純，他提到，2024大選時他也到松竹寺參拜，結果順利當選，他今天特別前來感謝觀音佛祖加持，也庇佑台灣四時無災、安居樂業，今天何欣純前來參拜，相信今年底選舉也能夠在觀音佛祖的加持下順利當選。