高鐵延伸宜蘭遭質疑　陳世凱：會務實討論

台“交通部長”陳世凱受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月29日電／針對前“行政院政務委員”張景森指高鐵延伸宜蘭是史詩級錯誤，台“交通部長”陳世凱今天表示，張景森曾於政府任職，應很清楚政府部門做決策時有很嚴謹跟專業的討論，他不明白張景森的依據為何。交通是很專業的討論跟評估，政府不會亂花錢，在科技可行、財政能夠負擔的狀況下，務實討論高鐵延伸議題。



高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前“行政院政務委員”張景森、前“交通部長”賀陳旦等人呼籲政府喊卡，賀陳旦還質疑高鐵延伸宜蘭案數據過度美化，擬與民團向行政機關下辯論戰帖。



張景森認為，北宜高速公路已經通車20年，於旁邊興建北宜直線鐵路，環評問題完全可以用科學方法得到答案；建議恢復原本的北宜直線鐵路規劃。他說，不必新台幣4000億，只要1000億，就能得到一條比宜蘭高鐵更快、更便宜、更方便的北宜直線快鐵。



“立法院”交通委員會今天審查發展觀光條例部分條文修正草案等案，邀請陳世凱列席備詢。針對賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭案數據過度美化，陳世凱在會前受訪表示，在高鐵延伸的議題上，“交通部”的立場就是務實延伸，在科技可行、財政能夠負擔的狀況下，務實討論高鐵延伸議題。



對於賀陳旦將與民團向行政機關下辯論戰帖，陳世凱指出，專業上的討論已經相當多，不一定是用辯論的方式，過去已經有很多次的討論。