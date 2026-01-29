林祖嘉：多國正聯手抗美霸權　台絕不能單押

政大經濟系教授林祖嘉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”今天針對台美關稅議題召開座談會，與會的政治大學經濟系教授、前“國發會主委”林祖嘉表示，面對美國的霸凌，最近法國、加拿大、英國等國政府高層紛紛前往中國大陸訪問，就是不希望被美國個別擊破，反觀台灣的“賴政府”卻死抱著美國大腿，他認為，台灣應該在美中之間保持彈性，絕對不能單獨押一邊。



林祖嘉說，因此國、共兩黨於2月2日至4日在北京舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”正是時候，也非常重要，充分顯示台灣也是有能力做一些政策上的彈性調整。



台美關稅談判定案，台灣商品輸美關稅15%，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能轉移到美國。



國民黨智庫“國政基金會”今天對此召開“關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險”座談會，由智庫執行長張顯耀主持，包括智庫副執行長、前“立委”吳怡玎，智庫研究員游士儀，政大經濟系教授、前“國發會主委”林祖嘉、前“行政院秘書長”薛香川和台大經濟系教授林建甫等人出席。



林祖嘉在會中表示，台灣要投資美國5千億美元，而且集中在半導體相關產業，會造成空洞化，而且美國商務部長已說過，這還只是“頭期款”，希望未來長期要有4成的晶片在美國生產，這即意味要掏空台灣4成晶片產業。



林祖嘉認為，台灣晶片外流現在已經成為事實，而5千億美元為新台幣15兆元，將會排擠投資台灣，影響GDP成長，並造成對美國出口減少，同樣也會造成GDP減少，長期來說就是會掏空台灣總體經濟。