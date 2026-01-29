助理費修法綠讚藍有“懺悔”　協商仍破裂

藍委翁曉玲。（中評社 俞敦平攝） 藍委牛煦庭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月29日電（記者 俞敦平）“立法院”司法及法制委員會今日針對中國國民黨“立委”牛煦庭提出的《“立法院”組織法》修正案進行協商，討論調漲公費助理薪資及增設專業加給。民主進步黨籍“立委”莊瑞雄在會中表示，相較於先前引發爭議的陳玉珍版本，牛煦庭此次提案已是國民黨的“懺悔版”，不僅轉向且有進步，他願意“給你比讚”。然而，儘管氣氛一度因“比讚”緩和，但綠營仍堅持法條中必須明定“詐領回歸貪污治罪條例”，以防堵涉貪“立委”藉由法律定義模糊脫罪。由於雙方在法律定性及程序正義上無法聚焦，協商最終宣告破裂，預計在明日會期最後一天的法案清倉中進行表決。



近年國內多起民代因涉嫌詐領助理費遭司法判刑，核心爭議常圍繞在助理費究竟是“公款”還是“立委”可統籌運用的“實質補貼”。日前中國國民黨籍“立委”陳玉珍曾提出修法，被外界質疑試圖將“大水庫理論”法制化，替涉貪“立委”全面除罪，引發輿論討論。隨後國民黨團改推牛煦庭版本，強調聚焦於改善助理低薪與專業加給，並憑藉人數優勢將法案逕付二讀，跳過委員會審查，直接進入今日的黨團協商階段，引發綠營對於程序正義的不滿。



提案人牛煦庭首先發言澄清，修法排在會期末端並無陰謀，純粹是為了替被遺忘的基層政治工作者加薪。他強調，新版本明定款項由“立法院”直接匯入助理帳戶，絕非讓資金流入“立委”口袋的“大水庫”；對於外界質疑的除罪化意圖，他引用“行政院”針對地方民代支給條例的說明，指出行政部門也使用“補助”性質的文字，認為不能因此就無限上綱到是在幫人脫罪，若有虛報人頭等情事，該判刑的還是會判刑。



莊瑞雄隨後發言，先對牛煦庭表達肯定。莊瑞雄表示，先前陳玉珍的版本簡直是“妖魔鬼怪法案”，是為了除罪化而生；但看到牛煦庭現在提出的修正動議，明顯感受到國民黨藉機在“洗白”跟轉向。莊瑞雄對牛煦庭說，這個版本是一個“懺悔的法案”，對此他願意“給你比讚”。不過，莊瑞雄隨即話鋒一轉，強調既然要修法，就不能只想著混水摸魚，必須將法律定性講清楚，確認這筆錢不是“立委”的實質薪資，以免法官未來在判決時產生誤解。



民主進步黨籍“立委”沈伯洋則聚焦於法律技術層面，他質疑若將費用定義為“補助”，“立委”對款項的支配權將與現行“實報實銷”概念衝突。沈伯洋要求，若要杜絕爭議，最好的方式就是在條文中直接寫明：若涉及人頭冒領、回捐等情事，仍須回歸適用《貪污治罪條例》及《刑法》使公務員登載不實罪。他認為，衹有把“詐領就是貪污”寫在法條裡，才能讓人民相信這單純是福利法案，而非替特定人士解套。

