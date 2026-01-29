林建甫：整串肉粽被美拔走　空洞化風險

台灣大學經濟系兼任教授林建甫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”今天就台美關稅與半導體供應鏈重組議題召開座談會。台灣大學經濟系兼任教授林建甫在會中指出，台美關稅談判結果要求台灣對美投資總額高達5千億美元，換算約占台灣GDP的五成以上，規模明顯太高。政府在談判過程中，未能扮演產業後盾角色，反而讓台積電與相關產業單獨承受壓力，最終導致讓步幅度擴大。



台美關稅談判定案，台灣商品輸美關稅15%，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，台灣需在特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能轉移到美國。



國民黨智庫“國政基金會”今天召開“關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險”座談會，由智庫執行長張顯耀主持，包括智庫副執行長、前“立委”吳怡玎，智庫研究員游士儀，政治大學經濟系兼任教授、前“國發會主委”林祖嘉、前“行政院秘書長”薛香川和台灣大學經濟系兼任教授林建甫等人出席。



林建甫在會中指出，台灣需對美投資2500億美元，再加上2500億美元的信保基金，合計5000億美元，約占台灣GDP的56%。相較之下，日本對美投資約5500億美元，僅占其GDP約12%，韓國對美投資約3500億美元，占GDP也不到兩成。他質疑，為何台灣需承擔如此高比例的對外投資，這對台灣內部資本配置與經濟結構將產生重大影響。



林建甫認為，政府原本應在談判過程中成為台積電的後盾，尤其台灣既有投審會對關鍵技術外移設有“N減一”或“N減二”的制度性規範，理應成為對美談判的重要籌碼，但整個談判過程中，政府並未明確表態，等同放任台積電單獨面對壓力，最終導致讓步幅度擴大。



他進一步指出，未來不只半導體產業，相關供應鏈與周邊產業也可能跟進赴美投資，形成“整串肉粽一起被拔走”的情況，對台灣產業空洞化風險不可忽視。即便從正面角度來看，這可被解讀為台灣產業力量的延伸，但實際上，赴美投資所面臨的經營風險與成本，遠高於在台灣。

