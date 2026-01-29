有2.7兆預算　國民黨批府院哭窮搞情勒

針對總預算議題，國民黨批評民進黨政府造謠。（照：國民黨臉書） 中評社台北1月29日電／針對民進黨政府指控總預算遭在野黨阻擋一事，“立法院”預算中心最新統計資料出爐，中國國民黨指出，相關數據已清楚顯示，2026年度總預算中，有2兆7357億皆可正常執行，完全不受影響，民進黨卻擋TPASS、治水防洪經費，欺騙全民，哭窮搞情勒。



國民黨指出，預算法明定，總預算未完成審議前，經常性、延續性預算仍可先行運用。根據預算中心統計，2026年度總計約3兆的總預算中，2兆7357億元皆可先行使用，若加上在野黨提案優先動支的718億新興預算，總計高達2.8兆總預算皆可運用，是完全不受影響！



國民黨批評，民進黨政府卻持續對外宣稱總預算“被卡關”，此說法與實際狀況明顯不符。事實上，民進黨政府目前已可正常動支約2.73兆元的預算，卻在“立法院”中反對攸關民生的重要新興預算案。



國民黨表示，曾提案要求優先動支718億元新興計劃經費，內容涵蓋TPASS通勤月票、生育補助、老舊校舍改建、治水防洪工程、公托設施布建、橋梁行車安全改善及空勤直升機升級等多項政策。然而，相關提案在“立法院”表決及朝野協商過程中，均遭民進黨“立委”全數反對，導致上述新興預算無法於本會期通過。



國民黨批評，民進黨一方面動用鉅額預算，另一方面卻阻擋關乎交通安全、防災及民生福利的新增支出，卻反過來指控在野黨杯葛總預算，是“兩面手法、欺騙全民，哭窮搞情勒，民進黨爛招被全民看破手腳！