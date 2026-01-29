台官方這麼說　陸配李貞秀可任“立委”了

董建宏。（中評社 鄭羿菲攝） 李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍、陸配李貞秀即將於2月3日宣誓就職不分區“立委”。台“內政部次長”董建宏29日表示，依“國籍法”，公務員必須在就職時提出放棄外國國籍的“聲明”，“內政部”會函文“立法院”說明此事。後續則必須在就職1年內完成放棄“中華民國”以外國籍的手續，這沒有什麼解釋的空間。



“行政院”發言人李慧芝補充說，提出放棄國籍聲明是要在就職時就提出，告訴政府已開始有申請放棄原國籍的動作，但因李貞秀還未就職，因此還需待李貞秀就職當下，看有沒有附此項聲明。



董建宏指出，就職前是一般台灣民眾，想要擁有不同國籍，依法有一定程度的允許，但若要服公職，就必須只擁有“中華民國”國籍，無論是哪一國的國籍，只要不是“中華民國”國籍，都必須要放棄，因此會在李貞秀就職後開始追究其是否放棄原國籍，而追究的時間是一年，李貞秀有1年的時間去完成放棄國籍這件事。



依民眾黨不分區“立委”“二年條款”，任滿2年將交棒，目前唯有陳昭姿因柯文哲特准可以留在《人工生殖法》代理孕母合法化之後再離任。也就是在1月底將有6名白委請辭，包括黃國昌、黃珊珊等人，後續遞補的不分區“立委”則包括陸配李貞秀。



“行政院”29日中午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、“法務部次長”黃謀信、“海委會副主委”張忠龍出席。