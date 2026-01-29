防台中禽流感擴散　新竹縣啟動防疫強化機制

新竹縣動保所加強巡查轄內養禽場狀況。（照片：新竹縣政府提供） 防疫人員透過抽血採樣方式確認家禽健康狀況。（照片：新竹縣政府提供） 中評社新竹1月29日電（記者 盧誠輝）台中市近日有養禽場爆發H5N1高病原性禽流感疫情，中國國民黨籍新竹縣長楊文科為防止禽流感疫情擴散，也指示新竹縣動物保護防疫所即刻啟動“防疫強化機制”，經清查後，目前新竹縣各處養禽場尚未接獲任何疑似病例通報，動保所已同步強化巡查監測、定期採樣抽血檢驗、擴大環境消毒等措施因應。



台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性，業主疑隱匿通報。台“農業部”防檢署”28日表示，場內7000多隻蛋雞將全數撲殺，依法未主動通報者將不予補償。



新竹縣動物保護防疫所表示，防疫人員目前已增加對新竹縣養禽密集區的訪視頻率，督導禽舍落實防鳥設施，阻斷野鳥與家禽接觸的傳播路徑。另也透過“定期採樣抽血檢驗”，主動掌握疫情動態，動保所也已派員針對轄內高風險場區執行家禽定期採樣與抽血監控，在實驗室精準檢測，務求在疫情發生前即達成有效預警，守護家禽產業安全。



新竹縣動物保護防疫所呼籲廈內所有養禽戶，應強化生物安全自主管理及嚴格執行人員及車輛進出管制與消毒。若發現禽隻有異常死亡、攝食量、飲水量下降等疑似疫情，請立即主動通報動保所。依《動物傳染病防治條例》規定，主動通報且確診後的撲殺，可申請補償；若隱匿不報或私自處理，除不予補償外，最高可處新台幣100萬元罰鍰。



新竹縣動物保護防疫所也提醒民眾，請購買具“防檢署屠宰衛生檢查合格標誌”的禽肉，並落實“禽肉雞蛋完全煮熟”的衛生習慣。新竹縣動物保護防疫所將持續站在防疫第一線，與各縣市緊密聯繫，確保新竹縣產業穩定。