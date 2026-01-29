扣件未納對美談判　綠委林岱樺為業者發聲

林岱樺呼籲政府必須立刻將扣件納入對美談判核心，否則受衝擊最深的將是高雄整個產業鏈。（照：林岱樺辦公室提供） 中評社台北1月29日電／民進黨“立法委員”林岱樺今天出席扣件產業協調會時強調，螺絲扣件不是可有可無的次要項目，而是高雄最具代表性的製造業聚落之一，更是撐起地方就業與出口的重要命脈。她呼籲政府，扣件必須立刻被納入對美談判核心，不能再被邊緣化處理，否則受衝擊最深的，將是高雄整個產業鏈。



林岱樺指出，扣件產業長期深耕高雄，從鋼材、線材、加工、表面處理到貿易出口，形成高度集中的產業聚落。高雄扣件及相關產業約有3萬名就業人口，年產值超過500億元，其中美國市場占台灣螺絲出口比重接近46%，“這不是單一工廠的問題，而是整個地方產業結構的問題。”



她表示，在今天的協調會中，已明確要求經貿辦與相關部會正面回應兩項關鍵議題：第一，扣件輸美關稅是否有機會與《美國貿易擴張法》第232條款脫鉤；第二，是否能比照汽車零組件、水五金、工具機、機械等產品，將扣件輸美關稅上限往15%方向談判。她強調，這兩項議題攸關產業能否接單、是否被迫退出美國市場，政府不能再模糊以對。



針對232條款的實質衝擊，林岱樺指出，目前螺絲扣件輸美適用232條款，已先被課徵50%的鋼鋁關稅，且外界關注2025年後可能再加徵且採疊加計算，關稅負擔恐大幅攀升。她直言，“如果232不脫鉤，再談15%，對扣件產業來說只是空談，競爭力根本回不來。”