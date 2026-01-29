台美簽兩聲明　卓榮泰：確認戰略夥伴關係

“行政院長”卓榮泰主持院會。（照片：“行政院”提供） 中評社台北1月29日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰29日表示，第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）日前以實體方式在美國華府正式舉行，此次面對面對談中簽署“矽盛世宣言（Pax Silica Declaration）及台美經貿經濟安全合作聯合聲明”，彰顯台灣在AI民主供應鏈上的重要性。台灣與美國是民主供應鏈的戰略夥伴關係，至為明確。



卓榮泰指出，第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）談就七項重大議題達成具體結論，包括人工智慧供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在“第三國”合作，及雙邊經濟合作的七大項都達成重要決議。



“行政院”29日中午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、“法務部次長”黃謀信、“海委會副主委”張忠龍出席。



李慧芝轉述卓榮泰於院會中提示，“行政院”經濟外交工作小組在台美經貿專案小組架構下持續推動台美雙方經濟貿易會談，第六屆台美經濟繁榮夥伴對話日前以實體方式在美國華府正式舉行，台灣由“經濟部長”龔明鑫擔任主談人，美方則由國務院經濟事務次卿海伯格（Jacob Helberg）為主談人，台灣與會代表還有“外交部次長”陳明祺、“數發部次長”侯宜秀，“教育部次長”劉國偉、工研院長張培仁等多位官員專家共同參與。



卓榮泰說，這次面對面對談中，簽署矽盛世宣言及台美經貿經濟安全合作聯合聲明，非常具有代表性，彰顯台在AI民主供應鏈上的重要性，未來雙方工作小組也會持續溝通，並加強互動。台美經濟繁榮夥伴對話是從2020年開始，這次是第六輪會談，雙方都認為本屆會談成果相當豐碩，也期盼能透過這樣的機制，深化各領域合作，增進人民福祉與經濟繁榮。



卓榮泰指出，此次會議也再次確認，台灣與美國是民主供應鏈的戰略夥伴關係，至為明確，美方代表也表示這是建構未來可信賴的科技架構。未來會在此會談基礎下，將促進雙方更深一層的經濟夥伴關係與合作。