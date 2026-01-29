李銘義：民進黨搞反中求戰　要刺激選票

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月29日電（記者 蔣繼平）屏東大學教育行政研究所副教授李銘義29日在座談會上表示，中國大陸2027具備攻台能力已是美中台的共同看法，但關鍵的2026年卻充滿鬥爭，中美鬥而不破，台灣內部面臨選舉必然激戰，在野黨盼求和不求戰，執政者卻反中求戰來刺激選票，這樣明年恐難面對軍事威脅的決戰點。



“2026年兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望”座談會29日在義守大學推廣教育中心舉行，南台灣學界共13人與會，由高雄都會發展文教基金會、中國國民黨大陸事務部、南台灣兩岸關係研究學會、中華前瞻青年協會、青雁和平教育基金會主辦。



李銘義表示，以美國的軍事謀略與軍事戰略規劃來說，2027年中國大陸已經具備攻台的武力與實際的綜合戰力，這個大概是美中台的共同看法，台灣站在這樣的一個夾縫裡面，只能求和，而不求戰。



李銘義表示，求和的意思，就是進入了談判前的一個階段，那就要進行兩岸的交流而不挑釁，這是求和。不求戰呢，就是不要用 “兩國論”、“新 兩國論”、或“兩國互不隸屬”的方式去刺激中國大陸，這樣的話，是對台灣保持和平交流發展的重要的因素。



美國反而是一個不穩定因素。李銘義表示，第一，美要求台灣大量對美投資，這對台灣經濟有重大影響。第二，特朗普要求台積電的高階製程到美國去設廠，這個對台灣之前引以為傲的矽盾的保護，都造成了空虛化與空洞化。