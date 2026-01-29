丁仁方：須思考萬一發生台海戰爭　如何自處

崑山科技大學講座教授丁仁方致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月29日電（記者 蔣繼平）義守大學財務金融管理學系特聘教授李樑堅29日出席“2026年兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望”座談會時表示，美方一句“自由不是免費”讓人很感傷。崑山科技大學講座教授丁仁方點出對明年台海危機的迫切感，並預言今年會掀起“若開戰台灣人何去何從”的討論。



丁仁方建議，要去思考萬一發生台海戰爭，接下來要如何自處。因為一旦發生，大陸肯定是有把握才出手並會一舉拿下，絕對不會像俄烏戰爭開打超過三年。那台灣人何去何從？將變成迫切的問題，相信今年開始會有很多相關討論。



該座談由高雄都會發展文教基金會、中國國民黨大陸事務部、南台灣兩岸關係研究學會、中華前瞻青年協會、青雁和平教育基金會主辦。義守大學財務金融管理學系特聘教授李樑堅、國民黨大陸事務部主任張雅屏、崑山科技大學講座教授丁仁方共同主持，在義守大學推廣教育中心舉行。



李樑堅表示，國際局勢與碰撞風險大增，特朗普回歸門羅主義並重塑地緣政治，將台灣視為“高價值戰略資產”，但到底美對台政策到底抱持什麼想法，美國是玩真的要保障，還是如AIT處長谷立言近期所說“自由不是免費”，安全也是要給付一定程度代價而非憑空取得。他嘆，聽到這番話實在讓人很感傷。



李樑堅指出，常說美台關係長期建構很好的情誼，但特朗普是商人，現在只談商業利益。到底四月份中美元首會晤後會不會簽所謂第四份公報，而內容是什麼，還會不會持續強化兩岸一中的關係，這部分都值得做討論。



丁仁方說，現在最關心的台海是否戰爭，“2027年要做好準備”的這番示警已經聽了有7年之久，到底大陸會不會有動作，台灣要好好面對這個問題，因為國際情勢快速變化，美國與國際社會的變化太快。

