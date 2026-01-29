三三會示警　產業大規模赴美有空洞化疑慮

三三會。（中評社 資料照） 中評社台北1月29日電／台美關稅談判定案，台灣商品輸美關稅15%，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，台灣需在美國總統特朗普2029年1月卸任前將4成半導體產能轉移到美國。對此，三三會副理事長吳亦圭28日表示，雖然關稅與日本、韓國相同，但對於農產品、傳統製造業還是有壓力，並提出5大建議，呼籲政府應強化雙向投資機制，並儘速完成協議的審議，並公布產業衝擊評估報告。



三三企業交流會是台灣最具影響力的頂級工商團體之一。由台灣營收前100大企業集團、知名上市櫃公司及日籍企業組成。知名成員包括台積電、鴻海、中信金控、統一集團等。



吳亦圭指出，對等關稅15%與日本、韓國等相同，但對台灣中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力。“美國若要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，台灣相關業者將面臨強烈競爭。”大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。



有鑑於此，吳亦圭指出，三三會因此提出5點建言。



一、政府應落實“因應美國關稅台灣出口供應鏈支持方案”，針對受關稅影響的傳統產業，特別是農產品、機械、 零組件，提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金。



二、建議政府設立專項基金支持供應鏈中小企業數位轉型與綠色生產，並協助開拓東南亞、歐盟等其他市場。



三、強化雙向投資機制，應要求美方對台投資半導體、AI、“國防”、安控、次世代通訊的雙向投資承諾。



四、儘速完成協議文本法律檢視，送交“立法院”審議，並公布詳細的產業衝擊評估報告。



五、對等關稅是起點，應與美方展開避免雙重課稅、服務貿易、數位貿易等談判。



吳亦圭強調，台美對等關稅協定談妥，談判人員的努力要給予肯定，政府應積極推動完善的產業支持與透明機制，避免對弱勢產業與勞動者產生影響。