“立院”明休會！台官方再喊話盼審總預算

行政院29日中午召開院會後記者會，大螢幕秀出總預算未審的時間。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月29日電（記者 鄭羿菲）明天將是“立法院”本會期最後一天，爭議法案可能將上演表決大戰，“行政院”發言人李慧芝29日表示，“立法院”已整整5個月、154天沒有審總預算案，“立法院”應把握最後時間審總預算，而不是審黨產條例等具爭議性法案。



“立法院”本會期明天將是最後一次院會，民進黨稱，藍白屆時可能聯手，讓協商冷凍期已滿的“國會”助理費修法、《黨產條例》、《離島建設條例》及《衛廣法》等法案，在最後的院會日中一口氣三讀通過。



據瞭解，朝野無共識的爭議法案還包括，新台幣718億新興計劃預算動支案、台灣民眾黨所提《不在籍投票專法》、中國國民黨團提擬讓“憲法”法庭判決可由公投復決的《公投法》修正案等，同樣有可能出現在30日的院會議程中。



“行政院”29日中午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、“法務部次長”黃謀信、“海委會副主委”張忠龍出席。



媒體問及，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁引用“立法院”預算中心數據，整體總預算實際可動用高達92.5%，民進黨一直講藍白只放行2%預算，到底哪裡來的說法？