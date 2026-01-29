產業赴美造成空洞化？台官方駁三三會

台“經濟部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北1月29日電／針對三三會認為台美關稅談判結果恐對中小型出口業者與製造業造成壓力，並引發產業空洞化疑慮。台“經濟部”今天表示，此次台美談判成果獲產業界普遍肯定，與三三會看法顯有分歧。



三三企業交流會是台灣最具影響力的頂級工商團體之一。由台灣營收前100大企業集團、知名上市櫃公司及日籍企業組成。知名成員包括台積電、鴻海、中信金控、統一集團等。



“經濟部”29日發布新聞稿指出，此輪台美關稅談判結果，已獲工業總會、工業區廠商聯合會、工商協進會及商業總會等重要工商團體支持，期盼談判成功能為台灣產業帶來利多，尤其有助於傳統產業，扭轉過去台灣對美出口稅率相對偏高的不利處境，使台灣得以在相同基礎上，與日本、韓國等主要競爭對手公平競爭，提升中小企業及傳統產業的出口競爭力。



針對台美關稅談判達成15%關稅且不疊加等共識，“經濟部”進一步表示，電電公會（TEEMA）、機械公會、工具機公會、鋼鐵公會、紡織業拓展會、藥師公會聯合會及彰化水五金協會等產業團體，近日接受媒體訪問時皆指出，本次談判結果讓廠商關稅成本明確化，有助於穩定經營信心，也讓台灣業者能與日、韓站在相同立足點競爭，普遍肯定政府談判成效。



此外，可能赴美投資的半導體業者及其供應鏈，包括台積電、環球晶等，也對談判結果持正面看法。



“經濟部”表示，綜合各界回饋，顯示三三會的看法與多數產業的普遍意見存在明顯落差。



在配套措施方面，“經濟部”指出，為因應對等關稅可能對產業造成的衝擊，已編列新台幣460億元韌性特別預算，推動支持產業的4大措施，並自去年8月7日起開放全面受理申請，協助業者因應資金周轉、提升技術能量及強化海外市場布局，相關作業均已陸續展開。



“經濟部”也成立產業競爭力服務團，在北、中、南、東設置區域輔導中心，並成立41個次產業分團，整合法人、公協會等資源，依業者需求提供現場診斷服務，協助盤點經營瓶頸，補助導入AI工具應用，並搭配人才培育措施，提升產業營運效率與整體競爭力。



“經濟部”強調，歡迎業者善用4大措施及產業競爭力服務團，推動轉型升級、強化競爭力；未來也將持續召開座談會，傾聽產業意見，滾動式調整相關輔導與協助措施，提供產業所需資源，作為業界最堅實的後盾。