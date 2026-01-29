藍營新竹縣長初選激戰　陳見賢宣布辭黨主委

新竹縣副縣長兼國民黨新竹縣黨部主委陳見賢。（中評社 資料照） 中評社新竹1月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，接棒人選，國民黨有黨籍新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩2人積極爭取黨提名，經過黨中央2次協調仍無共識後將正式進入黨內初選。徐欣瑩為此曾批評身兼國民黨新竹縣黨部主委的陳見賢球員兼裁判，陳則在29日正式宣布，將辭去黨部主委一職，全力拚初選。



國民黨新竹縣長目前包括陳見賢和徐欣瑩都爭取提名，黨中央在去年12月和今年1月中經過2次協調會後，陳和徐2人仍未達成共識，黨中央最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



徐欣瑩曾在14日黨中央召開第2次協調會仍無共識後受訪批評陳見賢，她說，陳長期擔任國民黨新竹縣黨部主委，球員兼裁判，讓她覺得很不公平。陳見賢則在29日正式宣布將辭去國民黨新竹縣黨部主委一職，陳強調他擔任黨主委9年來走過許多風雨，但近期卻因為黨內初選遭到抹黑，因此他希望請辭黨主委後一切紛擾能到此為止，讓黨內初選回歸理性。



國民黨新竹縣長黨內初選相當激烈，徐欣瑩陣營28日才公布公信力民調最新結果顯示，2026新竹縣長選舉若在徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方3人競逐的情況下，徐以32%居首位、鄭以330.7%居次、陳以17.5%吊車尾；而若是在徐欣瑩對決鄭朝方的情況下，徐以39.3%支持度高於鄭的33.8%；又若是在陳見賢對決鄭朝方的情況下，鄭則以36.1%支持度高於陳的33.5%。

