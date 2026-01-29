林建甫：台應重新盤點在美中之間最佳立足點

台大經濟系名譽教授林建甫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月29日電（記者 張穎齊）台灣大學經濟系名譽教授、前台經院長林建甫29日在一場地緣衝突與產業的座談會上表示，台灣正同時面臨兩岸兵凶戰危與美國總統特朗普帝國主義對“矽盾”的極限施壓，政府在高度不透明、關稅蓋牌的情況下，將大量籌碼一次性押向美國，恐使台灣在產業、金融與“國安”上承受沉重且長期的結構性風險。



林建甫呼籲，政府應正視地緣政治正在快速變化的現實，重新盤點台灣在美中之間的最佳立足點，恢復與產業、金融與社會的充分對話，將不滿與疑慮轉化為談判籌碼，而不是一味迎合。



林建甫以“半導體產業的挑戰與價值鏈重塑”為題擔任主講者。他語氣沉重指出，當前國際秩序劇烈動盪，美國的對外經貿與安全政策已明顯偏離過往市場機制與多邊規範，轉向以國家力量與關稅作為談判“棒子”。台灣在兩岸關係急遽惡化、台海風險升高之際，又將半導體與資金大舉外移，等於在兵凶戰危的地緣環境下，自我削弱產業根基。



台北國際商會29日在台大校友會館舉行“地緣產業趨勢展望 地緣衝突下的產業趨勢與社會韌性”座談會，主講者包括台灣大學經濟系名譽教授林建甫、台灣大學國企系副教授盧信昌、政治大學國關中心兼任研究員陳德昇、中國國民黨智庫“國政基金會”資深研究員周信佑。



林建甫，美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士，經濟學者，專長為計量經濟學、財務金融學，為台灣大學經濟系教授。曾任台灣大學經濟系系主任，台灣經濟研究院長。曾任國民黨十九全黨代表。



林建甫表示，台灣近年將“矽盾”視為安全與經濟的雙重支柱，但如今卻在美國壓力下出現失衡現象。以台積電為例，市場推估2030年台灣產能仍占約85%、美國15%，到2036年可能變為台灣80%、美國20%。表面上先進製程仍留在台灣，但美方不斷加碼要求，從美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說“晶片五五分”到改口要求40%在美國生產，並以課徵100%關稅相威脅，已形同勒索。