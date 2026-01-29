重點清倉法案　羅智強：明早黨團大會決定

韓國瑜主持朝野協商。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月29日電(記者 俞敦平)“立法院”本會期明天30日將迎來最後一天，預期將上演法案大清倉的表決大戰。面對外界關注中國國民黨“立法院”黨團將優先強推哪些法案，國民黨團書記長羅智強在今日下午協商前受訪時口風甚緊，僅表示一切留待明天早上的黨團大會做最後拍板。在藍白合議題與2026市長選舉民調上，羅智強則以共同目標與市政成績，化解了外界對在野陣營內部矛盾與選情的質疑。



“立法院”朝野攻防在會期末進入白熱化階段，“行政院”力拚總預算案過關，但在野陣營則準備利用席次優勢在休會前強勢通過數項改革法案。過去幾天朝野協商皆無法成共識，包括放寬新聞台換照標準的《衛星廣播電視法》、涉及“救國團”資產的《不當黨產處理條例》等爭議法案，都可能在明日院會進行表決。



面對明天即將登場的法案清倉大戰，羅智強受訪被問及國民黨團明天會聚焦推動哪些法案時，他不願透露具體清單，僅強調相關法案都要經過黨團大會討論，最終會推出哪些法案，要等到明天早上才會知道最後的決定。



此外，在野陣營內部的互動也成為話題。針對民眾黨主席柯文哲形容國民黨“比較玻璃心”，羅智強表示，政黨間本來就有不同的主體性與目標，存在差異實屬正常，並重申藍白之間對於民主監督及政黨輪替的共同目標依然堅實。



對於最新民調顯示國民黨籍台北市長蔣萬安在2026選戰模擬中大幅領先綠營對手，羅智強則表示審慎樂觀，認為蔣萬安非常有魄力，漂亮的政績單就是市長最大的後盾，對連任選情充滿信心。