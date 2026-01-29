黃仁勳結束大陸行抵台　談台積電應增加產能

輝達執行長黃仁勳。（中評社 資料照） 中評社台北1月29日電／輝達執行長黃仁勳日前赴上海出席子公司尾牙，29日下午抵達台灣。針對美方希望台灣轉移四成半導體產能至美國的要求，黃仁勳指出，用“轉移”來思考此事並不合適，而是應該增加產能才對，台積電在全球佈局（美、日、德）是雙贏的韌性展現。他認為，台美關稅15%的協議有助於台灣AI伺服器在美國市場的長期競爭力，這對晶片輸美也是極大利多，是“極佳的結果（Fantastic Outcome）”。



至於美國許可輝達H200銷往中國，黃仁勳說，希望中國政府也能允許輝達銷售H200晶片，H200對美國技術領先地位非常有利，對中國市場也有好處，客戶非常希望能夠擁有H200，他期待一個有利的決定。



黃仁勳日前出席上海子公司尾牙，會中親自發橘子給員工，再度大展親民作風，也讓晚會氣氛熱絡，也逛了上海菜市場，發送簽名紅包給攤商。結束上海行程後飛往北京，再到深圳參與尾牙，結束後的隔日再飛抵台灣。



黃仁勳強調，關稅協議會加速台廠在美國的在地化組裝，輝達會協助台灣夥伴在新的貿易架構下，確保合規並極大化獲利。



黃仁勳抵台後第一站先拜訪台積電創辦人張忠謀。他表示，台積電未來十年必須大幅增加產能，其中一部分將在美國生產，一部分將在歐洲生產，一部分將在日本生產，很多產能也會留在台灣。