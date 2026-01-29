周信佑：台灣鉅額防務預算將排擠民生

“國政基金會”資深研究員周信佑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月30日電（記者 張穎齊）中國國民黨智庫“國政基金會”資深研究員周信佑29日在“地緣產業趨勢展望 地緣衝突下的產業趨勢與社會韌性”座談會上表示，在地緣政治高度緊張下，台灣防務支出急遽擴張，恐對社會福利、公共建設與教育等民生支出形成結構性排擠，長期下來不僅加重世代負擔，也可能導致產業發展走向單一化風險。



周信佑以“國防”預算下的社會福利排擠效應”為題發表看法，他表示，美國希望台灣將防務支出拉高至GDP的5%，再加上新台幣1.25兆元的“國防”特別預算，已是史上最鉅額的防務財政配置。在全球局勢緊繃下，這樣的財政天平勢必對社會福利、公共建設與教育等產生排擠效應。



台北國際商會29日在台大校友會館舉行“地緣產業趨勢展望 地緣衝突下的產業趨勢與社會韌性”座談會，主講者包括台灣大學經濟系名譽教授林建甫、台灣大學國企系副教授盧信昌、政治大學國關中心兼任研究員陳德昇、中國國民黨智庫“國政基金會”資深研究員周信佑。



周信佑，中山大學公共事務管理學碩士。曾任中國國民黨智庫“國政基金會”高級助理研究員、財政組副研究員、空中大學講師等。



周信佑指出，今年總預算歲入歲出短差高達新台幣3千億元，《財政收支劃分法》若通過後，“中央”可運用資源進一步減少，為履行對選民的政策承諾，只能仰賴舉債因應。總預算約3兆元，其中“國防”預算的增幅已明顯高於其他項目，特別預算多以舉債支應，等同將債務留給未來世代。