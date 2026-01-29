新會期2/24開議　卓榮泰3/3報告關稅

韓國瑜召集朝野黨團協商。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北1月29日電／“立法院”朝野黨團今天協商達成共識，第5會期將於2月24日開議，當天下午邀請“行政院長”卓榮泰進行施政報告並備質詢，並於3月3日邀請卓榮泰率同相關“部會”首長列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。



有鑒於台美關稅談判達成協議，台灣民眾黨“立法院”黨團提案，建請“立法院”會作成決議，邀請“行政院長”卓榮泰率同相關“部會”首長，就“台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估”於1個月內進行專案報告。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天召集朝野黨團協商，研商公職人員選舉罷免法部分條文修正草案等案。



針對民眾黨提案邀請卓榮泰率同相關“部會”首長，就台美關稅談判進行專案報告，出席朝野協商的民進黨團總召柯建銘指出，建議“立法院”新會期在2月24日開議，當天卓榮泰進行施政報告時就一併進行專案報告，這是最快的方式。



民眾黨團副總召張啓楷則表示，民眾黨團堅持“行政院長”的施政報告要與專案報告分開。



國民黨團總召傅崐萁指出，現在對於台美關稅談判的內容，完全看不到資料，在野黨無從表達意見，也不知道如何審查，卓榮泰來“立院”報告不只是報告給“國會”聽，而是全民都想要知道談判內容。



韓國瑜詢問朝野黨團，是否同意新會期在2月24日開議，朝野黨團皆表示同意。



根據朝野黨團協商結論，各黨團同意定於2月24日舉行第11屆“立法院”第5會期第1次會議，並與3月3日合併為一次會。2月24日上午10時開會，進行相關議程，下午邀請卓榮泰率同各“部會”首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，卓榮泰報告後隨即進行政黨質詢。



3月3日邀請卓榮泰率同相關“部會”首長列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派10人、民進黨團推派10人、民眾黨團推派2人進行。而第5會期各委員會召委選舉，定於3月11日舉行。