蔡其昌拚民進黨團總召　柯建銘：先協商

蔡其昌宣佈登記參選民進黨“立院”黨團總召。(照:蔡其昌臉書) 中評社台北1月29日電／本屆“立法院”第4會期將於30日休會，民進黨“立院”黨團23日行文黨籍“立委”，徵詢參選黨團三長意願，以總召一職最受關注。除現任總召柯建銘已表態“我會去登記”，前“立法院副院長”蔡其昌今天也鬆口，“我選擇站出來登記”。而柯建銘今下午參加完朝野協商後，面對媒體詢問僅簡短說，“按程序走，先協商”。



以“立委”資歷算來，目前與柯建銘旗鼓相當者，首推蔡其昌，日前就傳出黨內可能拱他參選黨團總召。蔡其昌今日終於出面登記。



柯建銘今天坐鎮“立法院長”韓國瑜召集之朝野協商，結束後記者上前追問對於蔡其昌登記的看法，柯建銘先說“就照程序走”，記者再問是否會協商？柯建銘再說先協商。記者再問何時會有結果，柯建銘表示，不要急，還早。隨後便不再回應離開。



蔡其昌今天下午透過臉書發文表示，近期陸續收到黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在此階段多分擔責任。對於各界的信任與期待，他表示銘記在心並深表感謝，也因此決定登記參選民主進步黨“立法院”黨團幹部。蔡辦證實是登記競選總召一職。



蔡其昌說，自己並不是習慣談論位置或角色的人，對他而言，任何工作更像是一段陪伴的過程，無論在什麼崗位，都應該把人民交付的任務做好。也正因如此，面對外界勸進，他坦言思考了相當長的時間。



蔡其昌指出，民進黨能夠走到今天，是一代代前輩努力與付出的成果，前輩的經驗與堅持都是重要資產，而年輕世代的投入與承擔，則是政黨持續前進的力量。在不同階段，由不同的人在不同位置承擔責任，是自然發展，也值得珍惜。



蔡其昌表示，在各方勸進與鼓勵下，自己選擇站出來登記參選，這個決定並非出於個人競逐，而是希望回應信任與期待，並期盼讓黨內更加團結、形成更大的共識。