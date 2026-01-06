金價飆升　趙崇孝：地緣政治動盪不信任美元

台中市金銀珠寶商業同業公會理事長趙崇孝。（趙崇孝提供） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）國際金價飆升，台中市金銀珠寶商業同業公會理事長趙崇孝接受中評社訪問表示，黃金成為國際熱門期貨投資標的，反映出地緣政治動盪，尤其美國總統特朗普的不確定性，使得投資人對國際貨幣尤其美元產生不信任感，紛紛轉移至黃金市場，加上各國央行也增加黃金持有部位，金價水漲船高，站上歷史高點，他認為還有上升空間，不確定天花板在哪裡。



趙崇孝，金石山金飾鑽石專賣店、Dear迪雅珠寶負責人，擁有美國寶石學院（Gemological Institute of America，GIA）研究寶石學家（Graduate Gemologist）證照，兼任台中市金銀珠寶商業同業公會理事長、台灣省寶石協會第十屆理事長、台中市珠寶研究協會專業顧問等職。



黃金價格29日盤中一度觸及每盎司5591.61美元歷史高點，今年以來已上漲約25%，除了金價上揚，其他貴金屬交易也創下新高紀錄，現貨白銀上漲0.7%，報每盎司113.78美元，近來也吸引民眾投資買進。



深究黃金價格強勢攀升的原因，趙崇孝認為，最關鍵的推手無疑是全球避險需求的急劇升溫，當前的國際局勢已非單純的“不確定性”，而是實質性的衝突頻傳，從東歐到中東的戰火，再到大國之間日益緊張的博弈，資金出於本能的逃離風險資產，湧入被視為“最後避險堡壘”的黃金。



此外，趙崇孝指出，比起地緣戰火，更深層的恐慌來自於對“美元霸權”的質疑。過去數十年間，美元被視為無風險資產的代名詞，但隨著美國將貨幣體系武器化，以及美國自身債務規模的無限擴張，全球投資人與各國央行開始重新審視持有美元資產的安全性。



趙崇孝說，全球掀起“去美元化”趨勢，也為金價提供前所未有的結構性支撐，“黃金價格達到歷史高峰，是他從業以來前所未見”。他觀察，各國央行特別是新興市場國家，正以創紀錄的速度增持黃金，其目的非常明確，降低對美元體系的依賴，並分散主權信用風險。當各國央行不再信任紙幣的承諾，轉而擁抱實體黃金時，這便形成了一個堅不可摧的價格底部，“黃金價格的天花板不確定在哪裡！”

