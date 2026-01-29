因應台海情勢“海巡署副署長”擬增至3人

台“海巡署”外觀。（中評社 中評社） 中評社台北1月29日電／為因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，“行政院會”今天通過“海洋委員會海巡署組織法”修正草案，增置1位“副署長”，整體“副署長”將增為3人，期盼強化海巡勤務指揮效能，確保“國安”、治安及平安3安任務達成。



“行政院會”今天通過“海委會”擬具的“海洋委員會海巡署組織法”修正草案，增置“副署長”一人，草案將送“立法院”審議。



為因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，“海委會主委”管碧玲透過新聞稿指出，“海巡署”轄區廣達54萬平方公里的海域防線，且專業領域差異性大、預算及人員規模龐大等日益複雜的因素，因此期待透過充實領導層級襄助“署長”指揮，並落實“海空一體”戰略建案，以更堅實的決策效能守護藍色“國土”，確保“國家”主權與海域安全。



“海巡署”報告指出，為因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，因此草案強化領導階層，以因應海巡龐大業務及與日俱增的艱鉅任務。



“海巡署”強調，面對推進造艦與裝備升級、導入無人機（載具）、岸際雷達及AI影像辨識等重大建案，及國際涉外交流事務與新型態“國安”威脅，“海巡署”正積極深化與理念相近國家合作，提高國際能量，強化印太區域的共同嚇阻架構，並盱衡跨境合作需求，持續推動相關駐點，以應處涉外業務的急遽擴張。



對於日益頻繁的海底電纜破壞事件及跨境毒品走私，“海巡署”表示，增置“副署長”將有助於優化國際合作機制及各項新增任務遂行，確保“國安”、治安及平安3安任務的精準執行，落實“韌性台灣”願景，建構從岸際到遠洋的全方位安全保障。



至於3位“副署長”未來如何分工，“海委會副主委”張忠龍在“政院”會後記者會表示，“海巡署”增設第3位“副署長”後，會根據“副署長”專業分工督導相關業務，持續精進海巡業務、執法量能。