鄭舜仁：台灣五大問題　難化解邊緣政治危機

正修科技大學副校長鄭舜仁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月30日電（記者 蔣繼平）針對台灣產業要面對的地緣政治風險挑戰，正修科技大學副校長鄭舜仁29日出席活動時表示，會面臨關稅壓力、產業赴美失去台灣長期優勢、國際憂台海封鎖而避險、台股榮景只靠AI帶動有風險、產業永續及社會風險高等5大問題，現在能源、低薪、缺工、人口老化問題都沒化解，且又內耗，要再幸運度過“邊緣政治”危機不容易。



高雄都會發展文教基金會、中國國民黨大陸事務部、南台灣兩岸關係研究學會、中華前瞻青年協會、青雁和平教育基金會主辦的“2026年兩岸關係及地緣政治風險之挑戰與展望”座談會29日在義守大學推廣教育中心舉行，南台灣學界共13人與會。



有關台灣地緣政治風險，鄭舜仁表示，過去主要源自中國大陸的軍事威脅與統一壓力以及美中大國競爭的夾擊，而2026年才一剛開始，台灣面臨的地緣政治風險已從單純的軍事對峙，轉向高度複雜的經貿脫鉤與科技防禦，將影響台灣的經濟穩定、產業發展、人民生活，從企業到個人。



產業部分的風險面向，鄭舜仁表示，受到“特朗普2.0”效應與貿易保護主義，第一面臨關稅壓力，第二，美方持續要求關鍵的半導體將生產重心移回美國國內，影響台灣長期的產業優勢，第三，中國大陸頻繁軍演雖然未直接衝擊即時經濟，但引發國際供應鏈對“台灣封鎖”的避險計劃，部分企業開始培養東南亞作為替代基地。



鄭舜仁表示，特朗普一連串動作是帶著過去美國強大、美國第一的概念，也是要對抗中國的開始。但科技業供應鏈轉移都是隨著時代進步慢慢演變，有其時空環境人力物力的整體考量，現在卻要把科技供應鏈叫回到過去曾經把供應鏈丟出來的上游國家，這會帶給整個供應鏈壓力。



目前台股站上三萬點看似很好，鄭舜仁表示，背後反映出第四點是存有科技脫鉤與AI競爭力風險，因為台灣2025年靠AI出口帶動經濟高成長及股市的榮景，若美商因成本考量減少投資，可能削弱台灣科技業的長期韌性及優勢，也因為中美技術脫鉤，全球技術體系分裂，台商必須在中美兩套標準間進行更困難的策略選擇。