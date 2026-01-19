中評鏡頭：新竹市銀樓街　歷百年不衰

新竹市東前街短短約1百米就有12家銀樓聚集。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月30日電（記者 盧誠輝）新竹市東前街又被當地人稱為“銀樓街”，從日據時代開始就有多家銀樓在此開業經營，到1990年代全盛時期約有20多家銀樓，附近周遭更有多達約70多家銀樓聚集，就連1934年開業的新竹市第一家百貨“新州屋”也在東前街上。目前東前街從大同路段到東門街段短短約1百米，仍有12家銀樓，歷百年而不衰。



近期黃金價格暴漲，光是今年1月就已上漲約25%，每盎司金價直逼5600美元的歷史高點，也讓很多新竹人都想知名的“銀樓街”。東前街位在新竹市東門圓環鬧區附近，緊鄰東門市場和城隍廟，從清朝開始就是新竹市最熱鬧繁華的街區。



1920年日據時期，東前街上已有6家銀樓在此開業經營，1950年代的台灣光復初期增加到約15家，1970年代台灣經濟起飛後又增加到約20家，直到1990年代達到顛峰，有超過20多家銀樓都聚集在東前街，全盛時期甚至還產生外溢效應，在東前街附近周遭有多達70多家銀樓聚集。



住在東前街附近的林先生告訴中評社，東前街全盛時期遠從台北或台中特地跑到新竹市來買賣黃金的人很多，因為附近銀樓多，款式多、價格也相當競爭，因此吸引許多民眾到此比價買賣黃金，但也因為銀樓多，歷年來發生的搶案也不少，尤其每到年關將近時，東前街銀樓的警覺性都會大幅提高。



新竹市近10年來隨著舊城區的沒落與蕭條，很多店家搬的搬、倒的倒，但位處舊城區中心位置的東前街，至今仍有12家銀樓在此經營開設，歷經百年而不衰，由此可見新竹市“銀樓街”的由來絕非浪得虛名。