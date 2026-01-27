全球金價暴漲　竹科民眾黨議員宋品瑩有憂慮

民眾黨籍新竹市議員宋品瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月30日電（記者 盧誠輝）近期黃金價格暴漲，光是今年1月就已上漲約25%，每盎司金價直逼5600美元的歷史高點。身為竹科“二寶媽”的台灣民眾黨籍新竹市議員宋品瑩接受中評社訪問表示，金價暴漲帶給她的不是財富增多的喜悅，反而是全球地緣政治風險增高所帶來的深層憂慮，因為她不知道未來小孩會面對什麼樣的世界。



宋品瑩，台灣師範大學英語系學士，曾擔任新竹市私立曙光女中英文老師，丈夫在新竹科學園區上班，育有1子1女，是標準的“竹科媽媽”。她在2022年首次代表民眾黨參選新竹市第一選區（東區）議員選舉，在該選區12名當選人中，以第3高票當選，為民眾黨在新竹市的唯2席次議員。



宋品瑩強調，金價暴漲讓她相當有感，但帶給她的卻不是因財富增多所帶來的喜悅，反而是因全球地緣政治風險增高所帶來的深層憂慮，尤其是去年才剛喜獲麟兒的她，不知道兒子未來會面對什麼樣的世界？她相信沒有任何一個父母會希望自己的小孩有一天會站上戰場。



她提到，她從2019年結婚，到2022年生第一胎與2025年生第二胎，光是近幾年因結婚生產所採買或收到的金飾確實不少，但近期金價暴漲卻沒有為她帶來太多的喜悅，反而更多的卻是擔憂，因為近幾年金價暴漲明顯是受到外在因素影響，從新冠疫情、中美貿易戰到俄烏戰爭，都是將金價推上歷史高峰的主因之一。



宋品瑩指出，她記得2020年因受新冠疫情影響，黃金價格就曾飆漲過一波，但當時每盎司金價也才剛突破2000美元而已，沒想到才不到6年的時間，金價就飆漲了近3倍。近期更有海外分析師認為，若地緣政治風險持續增高，今年每盎司金價不要說6000美元了，突破每盎司1萬美元都是很有可能會發生的事情。



宋品瑩分析，過去美元是全球投資人避險的首選，但隨著美國總統特朗普上任後，先是對中國展開貿易戰，後來又對全球發動關稅戰，今年才剛開始就又對委內瑞拉發動軍事襲擊，現在又把腦筋動到伊朗身上，特朗普一再搞事，讓投資人覺得美元已不再是避險的首選，因此才會瘋搶黃金，也是造成這波金價暴漲的主因。

