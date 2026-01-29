高雄又出現蕭美琴看板　替議員初選宣傳

民進黨籍高雄市議員鄭孟洳29日掛上與蕭美琴同框看板。（圖：鄭孟洳臉書） 中評社高雄1月29日電（記者 蔣繼平）民進黨2026六都議員初選遍地烽火，3月開始初選民調。高雄市已接連兩天出現與蕭美琴同框大型看板上架，分別替兩名隸屬湧言會的成員宣傳。值得注意的是，都是由民進黨高雄市長初選敗陣後的綠委邱議瑩在幕後幫忙促成。



為布局2026地方選舉，民進黨29日公布高雄市等六都市議員提名2月4日至10日領表登記，隨後協調，若協調未果，初選民調將於3月2日至4月10日舉行。代表高雄市議員初選正式擂起戰鼓。



民進黨籍高雄市議員鄭孟洳29日發新聞稿掛上與蕭美琴同框看板，並表示蕭美琴駐美期間所展現的“戰貓精神”靈活、專業且堅韌，是她從政以來重要的學習標竿。鄭孟洳也特別感謝邱議瑩促成，讓她有機會獲得蕭美琴的肯定與推薦。



民進黨在高雄已經出現兩名湧言會成員掛上與蕭美琴的合體看板。一個是爭取在三民區連任的高雄市議員鄭孟洳；另一位則是要參選高雄市議員的新人張以理，28日也在左營、楠梓選區掛上與蕭美琴同框看板，同樣是邱議瑩促成。



雖然民進黨針對縣市首長初選有“禁大咖條款”，亦即不得使用賴清德、蕭美琴、“行政院長”卓榮泰以及選對會相關成員的肖像文宣等，不過，選對會日前拍板，在議員初選只要徵得當事人同意就可使用，等於鬆綁大咖條款。