吳崇涵：“唐羅主義”或使世界三極化

政治大學外交系主任吳崇涵。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月30日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普在2026年一開始就大展拳腳，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，到干預伊朗政權，以及揚言收納格陵蘭島等。台灣政治大學外交系主任吳崇涵對此向中評社表示，這一連串作為並非零星事件，而是“唐羅主義”（Donroe Doctrine）具體展現，其核心精神是美國至上、利益至上與高度交易化，長期可能推動國際體系朝向三極化發展，即美國、中國與以歐洲為核心的第三極。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，現任政治大學外交系教授兼系主任，專長為國際安全、國際衝突、避險策略、亞洲區域政治與政治學統計方法。



吳崇涵接受中評社訪問時指出，特朗普上任後最明確的主軸，就是以美國利益作為唯一衡量標準，凡是能帶來實質利益、資源或金錢的議題，才會成為政策重點。無論是領土、能源、經貿，或是關稅工具，背後邏輯都指向同一件事——“可不可以換到好處”。



他提到，特朗普極度重視交易，經貿與物質層面的事務被放在外交政策核心位置。包括提出更名墨西哥灣、覬覦巴拿馬運河、點名格陵蘭，甚至談及將加拿大納為美國第51州等等，這些看似誇張的言論，其實都反映特朗普對土地、資源與戰略位置的高度興趣。



吳崇涵分析，特朗普的外交風格與美國歷史上的“傑克遜主義”高度相似。傑克遜象徵的是美國擴張精神與強烈的國家意志，特朗普曾在白宮辦公室懸掛傑克遜總統畫像，顯示他有意識地將自己投射為當代的擴張型領導人。



他指出，傑克遜在任內試圖向西部擴張，卻未能在其任內完成德州併入；特朗普則希望在任內完成“海外版圖”的擴張，因此格陵蘭、巴拿馬運河、委內瑞拉等議題接連浮上檯面，這不僅是特朗普個人執念，更是“利益至上、交易導向”外交思維的重要構成。