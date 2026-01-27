中評專論：賴遭夾擊　蔣萬安政治動作增多

賴清德1月29日到台中市、盧秀燕市長的地盤上拉抬民進黨市長參選人何欣純兼造勢。（中評社 方敬為攝） 中評社台北1月30日電（評論員 林淑玲）美國要求台灣須在特朗普任期內將4成半導體產能移轉到美國，重量級工商團體、學者都憂心台灣將呈現空洞化危機。最近一份民調，過半台北市民不滿賴清德施政表現，連深綠的林濁水都感到事態嚴重。賴清德2028連任之路，正遭到內外夾擊，不論是綠營內部或在野黨挑戰，情勢很不輕鬆。



最近幾份民調，對賴清德都很不利，《美麗島電子報》1月14日發布民調顯示，賴清德信任度42.6%，不信任48.3%。執政滿意度40.6%，不滿意52.2%，且不滿意已連續一段時間維持在5成以上。政黨好感度方面，民進黨好感度38.3%、反感度49.9%。



《震傳媒》於1月28日公布台北市民針對賴清德執政滿意度民調，39.7%滿意，不滿意高達51.1%。自認中間選民的受訪者，有53.1%的比例對賴清德施政感到不滿。



最近蔡英文動作頗多，不論是出訪、跑行程、臉書發文，都很活躍。蔡賴從以前關係就不太好，還曾競逐初選，綠營內部已在傳蔡英文不排除2028出來挑戰賴。近期還有一個特別指標，民進黨高雄市議員初選，已有兩位參選人掛出巨幅的蕭美琴合體看版。誰有票，誰沒票，這是非常現實的。



高雄是民進黨地盤，蕭美琴人氣強壓賴清德？出現熱議。台南就更不用說了，新潮流賴系子弟兵林俊憲在眾多大咖加持之下，輸掉台南市長初選，把賴系弄得灰頭土臉，到現在還吞不下去，公開在中執會批判民調有問題，被質疑是否打算“翻桌”？不認帳初選結果這事會不會發生，還不知道，如果真要搞，“天字第一號”的賴系使出這種手段，賴清德肯定會受傷。



蕭美琴現在走的路線很像蔡英文，軟調，文青風，即使是尖銳的兩岸關係，她也能用較柔和方式表達，一直擁有一批粉絲。由於賴清德曾在2019年跳出來挑戰欲尋求連任的蔡英文，賴現在若強調“現任優先”，不讓其它人透過初選爭2028大選提名也有點說不過去。賴給了黨內其它人挑戰他的正當性，最具指標的就是蕭美琴。