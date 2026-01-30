台潛艦海鯤號完成首次潛航　張競：回歸專業

海鯤號。（照片：台船提供資料照） 中評社台北1月30日電／台灣自造潛艦海鯤號29日完成首次“淺水潛航測試”，並於晚間7時許返回高雄港。中華戰略學會研究員、前海軍中權軍艦艦長張競表示，海測有進展確實值得肯定，但後續仍有關卡等待克服，必須戒慎恐懼。此外他也呼籲，應讓造艦工程專業回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，使團隊的汗水白流。



張競認為，首先海測有進展確實值得肯定，但不要被結果順利喜悅沖昏了頭，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，仍然必須戒慎恐懼，步步為營繼續努力。



張競說，其次是證明“造艦靠團隊，莫迷信個人”；鐵打營盤流水兵，鋼鍛工廠流水工，大事業沒有說必須靠誰才能搞定道理，台灣國際造船領導階層數易其主，造艦計劃主持人走馬換將，海軍虎符如序交接，造艦計劃仍然繼續獲得進展，可見沒有一定要看誰臉色道理，誰都不要拿蹺，人事更替絕不會讓專案垮台，政壇洗牌亦不應讓計劃生變。



張競表示，再者要強調，應讓造艦工程專業回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，亂射忠誠指控子彈；自從各種謠傳逐漸平息，不再胡亂放話隨意爆料後，經過台灣國際造船工程團隊埋頭苦幹，總是不會讓汗水白流；與其在造艦機密不斷外洩後，藉由猛噴抹紅口水掩蓋真相，不如認真踏實施工，拿出實際成績證明一切。



張競說，最後，他還是要語重心長的提醒，凡是走過都要留下完整記錄，記取教訓累積經驗，千萬不要讓後續參與人員再走冤枉路。造艦專案若要達成任務目標，必須牢記“輸出許可、知識產權”，如此才能讓自造潛艦建構戰力順利成軍，並能維持戰備永續經營。