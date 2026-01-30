美關稅挑戰台產業　杜紫軍、令狐榮達談衝擊

杜紫軍在“台中市AI永續大師系列講座”發表專題演說。（中評社 方敬為攝） 台中市經發局與東海大學合辦“台中市AI永續大師系列講座”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）台中市政府經濟發展局與東海大學合辦“台中市AI永續大師系列講座”，今天邀請與產業界，前“行政院副院長”杜紫軍與前“外交部政務次長”令狐榮達開講，探討台灣在面臨美國對等關稅政策及國際地緣政治動盪之下的隱憂及挑戰，並提出建言，供業者參考。現場吸引許多中部產業界人士與會。



杜紫軍以“產業轉型與競爭力－台灣如何強化永續競爭力？”為題發表演說。他表示，隨著美國對等關稅政策引發全球經濟產業鏈變動，台灣的產業發展也出現土地面積小、天然資源不足、人口老年化與少子化等多重隱憂，尤其當優勢產業需要大規模投資美國的狀況下，人才的流失挑戰更為嚴峻。2024年總生育率僅0.89，甚至出現“生不如死”的人口負成長現象。



杜紫軍指出，台灣企業普遍規模較小，建議應朝向高階服務與專業品牌的“隱形冠軍”模式發展，在特定領域深耕技術，讓自己成為國際供應鏈中不可或缺的“樞紐”。並從人才永續、資源永續、經濟永續與和平永續4大方向著手，才能提升台灣的整體競爭力。



令狐榮達則將以“地緣政治變局下的美中台關係演變與台灣政經發展趨勢”為題，剖析國際局勢對出口導向城市的衝擊。對於2026年台美貿易協定的具體內容，包括對台灣貨品適用對等關稅最高不超過15%、以及針對半導體產業的《232條款》關稅豁免條件，令狐榮達將分析對台中精密機械與製造業的出口佈局的影響。