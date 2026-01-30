蔡其昌選總召　吳子嘉預言兩可能結局

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北1月30日電／民進黨“立院”黨團幹部將改選，總召柯建銘公開表明競選連任，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨籍“立委”蔡其昌29日也宣布登記參選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日在網路節目指出，若不記名投票，柯建銘一定贏；但若是記名投票，蔡其昌有可能會贏。



吳子嘉29日在網路節目《董事長開講》表示，蔡其昌是中華職棒聯盟會長，他在職棒聯盟是每天要上班的。他若要身兼總召，每天要在“立法院”無法離開，等於整個人要被綁在“立院”，不可能同時身兼中華職棒聯盟的會長，這兩個工作在時間上無法分身。那蔡其昌怎會同意這件事情，當然是賴清德給他的壓力。賴清德給他壓力，他可以迴避，但派系做成共同決議，躲不掉，非做不可。



吳子嘉認為，柯建銘一定會選，不選不行，柯建銘、蔡其昌這兩人到底誰會贏？輸贏的關鍵在於記名投票或是不記名投票，如果記名投票，蔡其昌有可能會贏，因為大家還是怕被賴清德清算。但若是不記名投票，蔡其昌輸定了，這個有點變數很大，新潮流可能跑票，柯建銘一定贏。



吳子嘉覺得，民進黨“立委”裡面，對賴清德感到非常滿意的人實在不多，如今這個政府經營成這個樣子，成績不好、民調低落、然後處處碰壁、每天吵架，“立法院”亂糟糟。當選“立委”的目的，基本上就是為民服務，結果2年來沒有為民服務，天天吵架鬧事、大罷免，就是這一些亂七八糟的事情，所以人生的光陰在重要的人物身上，完全浪費掉，當然最重要的是賴清德造成的，他是大家長，所以成敗一切由賴清德負責。