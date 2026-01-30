蔣萬安獲年輕族群支持大增　學者：綠營燒腦

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳說，綠營要煩惱的不是台北市由誰出戰，而是防止蔣萬安的能量輻射外溢。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北1月30日電／根據《TVBS民調中心》最新2026台北市長民調結果顯示，無論民進黨推派“立委”王世堅或“行政院副院長”鄭麗君參選，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安的支持度皆大幅領先。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳29日在臉書發文分析指出，這次的民調中透露出3個重要訊息，包含王世堅的“從從容容、游刃有餘”的網路迷因效應已然遞減，回歸了平時的基本面，綠軍高層雖不斷藉系列政治操作想為鄭麗君鍍金身及拉抬政治能量，但效果仍然有限。



值得注意的是，此次民調，20－29歲年輕族群有54%表示支持蔣萬安，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王世堅的比例則下降至38%。



鈕則勳表示，這次的民調中透露出3個重要訊息：



第一，蔣萬安的“免費營養午餐”政策讓其他縣市、特別是綠營縣市多有效法，產生強大議題主導能力，當然是顯著原因。而蔣直球回應綠軍的政治攻堅，更讓藍軍支持者強化了對其支持的黏著度，加上台北市與輝達簽約在即。



第二點，王世堅年輕票已經落後於蔣萬安，代表王之前“從從容容、游刃有餘”的網路迷因效應已然遞減，回歸了平時的基本面。而蔣的“生生喝鮮乳”與“免費營養午餐”政策展現對於新生代年輕人的關懷。



第三點，綠軍高層雖不斷藉對等關稅降到15%的系列政治操作想為鄭麗君鍍金身及拉抬政治能量，但效果仍然有限，原因或許是鄭本身的的形象魅力不足，或也因民眾對綠營高層持續的政治操作或鬥爭在野不滿，“賴卓光環”效應不足以建構或支撐鄭的能量。



鈕則勳說，進階版的蔣萬安不僅強化了政績，更調整了人設，相關戰略佈局按部就班，穩札穩打，已然立於不敗之地。而輝達簽約後，有了全球AI領導品牌及AI教父黃仁勳的加持，不僅蔣能“獨善其身”穩住連任選情，更能“兼善天下”，亦即藉由其強大的能量，輻射擴散到藍軍的北部及中部縣市，拉抬藍軍候選人，甚至能對藍營部分選區中茶壺內的風暴產生控制作用



鈕則勳認為，當今綠營要燒腦的不只是台北市到底由誰出戰的問題，而是到底是要拿出什麼壓箱寶才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍，防止這輻射外溢效果波及南二都。