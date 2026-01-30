歷史哥：綠派誰戰台北　都是給蔣萬安送聲量

評論員歷史哥李易修。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北1月30日電／台北市長選舉民調陸續出爐，爭取連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安輾壓民進黨可能人選。對此，時事評論員“歷史哥”李易修表示，綠營無論派誰來，都只是給蔣萬安炒聲量。



綠營被點名挑戰蔣萬安的人選，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、“立委”王世堅，在對比民調中，與蔣萬安差距最小的是王世堅，但仍大輸蔣萬安。王世堅被問到調結果，明確表明無意參選。



《TVBS民調中心》昨日發布台北市長選戰民調，結果顯示，如果民進黨推派鄭麗君參選台北市長，對上蔣萬安，蔣支持度維持62%，鄭的支持度為25%；若民進黨推派王世堅參選，對決蔣，蔣60%、王27%。其中值得注意的是，20－29歲年輕族群有54%表示支持蔣，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王的比例則下降一成至38%，對蔣支持度轉為高於王。



歷史哥29日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，第一個，王世堅只要一選就消耗掉了。王世堅現在就是因為跟民進黨離得夠遠，跟賴清德這個災星越遠。如果距離越近，民調就會越低落，原因就是民進黨現在執政讓人感到“人嫌狗厭”、很臭。



歷史哥質疑，綠營現在派出大量的網軍在“脆”（Threads）上面到處洗板，每天出征，這個有意義嗎？能夠逆轉嗎？原本“脆”的女戰神徐巧芯都可以被逆向、灌文洗版，就知道這有多嚴重。



他進一步爆料，上次與一位從事政治公關的朋友吃飯時，對方透露“要自建水房，因為水房全部漲價了，因為有人下了很大的預算嘛。”他進一步細問那一黨，對方含糊說“每一黨都有啦！”



歷史哥指出，這樣大量的洗版，如果是以前衹有閉源式或半源式的社群，例如以前臉書獨大，洗版就有效，現在的問題，就跟在做自媒體的困境一樣，平台太多了，做都做不完。



歷史哥表示，現實的情況是沒有人有辦法壟斷，但綠營以為可以壟斷，所以第一件事先把小紅書給砍了，“因為小紅書的暴增到300萬以上的時候，他們很害怕，因為小紅書的特色就是完全不可以談政治。那些傻鳥帳號一進去就馬上暴斃啊”。所以綠營現在到處去灌“脆”，已經沒效了啦。他直言，而年底選舉這一局剛好，“綠營派任何人來都只是給蔣萬安炒聲量”。